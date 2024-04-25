В Днепре внезапно отключили воду: где именно и причина

Сегодня, 25 апреля, в Днепре некоторым жителям внезапно отключили воду.
Причина — проведение аварийных работ.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Так, временно прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают восстановить в течение дня!
Напомним, ранее мы писали, где в Днепре в мае будут отключать газ.
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