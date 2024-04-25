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В Днепре внезапно отключили воду: где именно и причина

Сегодня 15:06
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Сделайте на всякий случай запасы питьевой и технической воды!

Новости Днепра про В Днепре внезапно отключили воду: где именно и причина

Сегодня, 25 апреля, в Днепре некоторым жителям внезапно отключили воду.

Причина — проведение аварийных работ.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, временно прекращено водоснабжение:

  • пер. Биологический,
  • пер. Реактивный,
  • ул. Калиновая, 49,
  • ул. Рабочая, 152, 160, 164,
  • ул. Запорожское шоссе, 56, 48,
  • ул. Ноябрьская,
  • ул. Изобретателей,
  • ул. Детства,
  • ул. Мостостроителей.

Водоснабжение обещают восстановить в течение дня!

Напомним, ранее мы писали, где в Днепре в мае будут отключать газ.

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