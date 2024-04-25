В Днепре внезапно отключили воду: где именно и причина

Напомним, ранее мы писали, где в Днепре в мае будут отключать газ.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Пенсионер пешком выходил из оккупированного города, чтобы его не заставили…

Наверное, у каждого в шкафу есть одежда, которую уже не…

Куда сдать ненужную одежду в Днепре: адреса Наверное, у каждого в шкафу есть одежда, которую уже не носят, но она в хорошем состоянии. Причин, по которым та или иная вещь перестала быть в «ходу» множество: перестал нравиться цвет, фасон, стала мала, или наоборот – велика. Особенно много… 3 просмотров

Сколько стоит проживание в номере в разных гостиницах Днепра: цены стартуют от 5,5 тыс грн В Днепре большой популярностью пользуется съемное жилье: квартиры в аренду на длительный срок и на несколько дней. В последних сутки проживания могут оцениваться в несколько тысяч гривен. Также в городе есть несколько дорогих гостиниц, где проживание оценивается также в тысячи… 3 просмотров

Жители Днепра зарабатывали через интернет-магазин, продавая несуществующие телефоны Аферистов, которые зарабатывали на не существовавшем воображаемых товарах, разоблачили в Днепре. 3 просмотров