В Днепре вместо долгостроя Баскет-арены возле Инфиза планируют построить Еврейскую клинику

Такое предложение обсуждалось на очередном заседании архитектурно-градостроительного совета Днепра, об этом пишет Gorod.dp.ua.
Недостройка на Набережной Победы, 10 может превратиться в Еврейскую клинику. Такой проект обсуждали на очередном заседании. Отмечается, что в 2015 году Днепр должен был принять игры Чемпионата Европы по баскетболу. Но из-за начала российского вторжения в 2014 году все остановилось. К еврочемпионату начали строить спортивный дворец.
Напротив Инфиза на Набережной Победы даже успели создать основу будущего сооружения, но все остановилось. И вот 8 лет эта недостройка стоит нетронутой.
Отмечается, что владельцы долгостроя и земельного участка хотят дать вторую жизнь постройке. Но в этот раз здесь появится не спортивная арена, а медицинский комплекс с гостиницей, парковкой и торговыми зонами.
Автор проекта – архитектор Михаил Алипов – рассказал, что проект также предусматривает большую зеленую зону отдыха перед клиникой. А нынешний проезд от Набережной Победы до берега реки предлагается превратить в полноценную улицу с пешеходной зоной и велодорожкой.
Архитекторы города оценили предложение, но более точный проект представят позже.
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