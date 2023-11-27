В Днепре ветром с корнем вырвало 10-метровую елку (ФОТО)

С ночи в Днепре метет. Сейчас снега уже нет, но сильный ветер до сих пор делает беду в разных районах города. Так, на проспекте Гагарина, а именно на углу с улицей Лизы Чайкиной, упала 10-метровая елка. Дерево свалилось на пешеходную часть. К счастью, в тот момент никто не проходил мимо, так что обошлось без пострадавших.
10-метровую елку убирают коммунальщики. Они собирают упавшие ветки, чтобы освободить пешеходам проход через дорогу. Как сообщили в горсовете, с ночи поступило уже 20 заявок в аварийные бригады. Коммунальщики работают с шести утра, чтобы убрать все упавшие деревья.
На фото видно, что если бы елка наклонилась в другую сторону, перекрыла бы движение транспорта.
По предварительным прогнозам синоптиков, точно будет мести до конца суток. Во вторник и среду снега уже не будет, но на дорогах гололедица и небольшие осадки. Заметим, что Днепр ненастье задела только частично. Худшая ситуация в Одесской области, где из-за ветрюгана даже свалило высоченную трубу котельной. В результате чрезвычайной ситуации часть Одессы без отопления. Десятки дорог национального значения закрыты для проезда любого транспорта.
Напомним, из-за непогоды есть проблемы с курсированием поездов в Днепр.
Читайте также:
Автор:
Монастырский остров в Днепре – одно из самых популярных мест…
В Киеве в этом году установят главную елку страны. По…
Украину накрыл снежный "армагеддон". Есть проблемы не только с автомобильным,…
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении виновным в смерти экс-министра…
Монастырский остров в Днепре – одно из самых популярных мест отдыха и прогулок у горожан. Он окружен множеством легенд и тайн. Так, согласно местным легендам, на острове в разное время бывали апостол Андрей Первозванный, княгиня Ольга и князь Владимир, а…
В Киеве в этом году установят главную елку страны. По традиции, ее разместят на Софийской площади.
Украину накрыл снежный "армагеддон". Есть проблемы не только с автомобильным, но и железнодорожным транспортом.
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении виновным в смерти экс-министра МВД Дениса Монастырского и еще 9 человек.
В Днепре бродячая коза парализовала работу шиномонтажа.
Со вчера по всей Украине бушует непогода.
Поздравляем!
Мужчину доставили в больницу.
Подготовьтесь!
Одевайтесь теплее, друзья!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!