В Днепре ветром с корнем вырвало 10-метровую елку (ФОТО)

На проспекте Гагарина сильным ветром сдуло 10-метровую елку.

С ночи в Днепре метет. Сейчас снега уже нет, но сильный ветер до сих пор делает беду в разных районах города. Так, на проспекте Гагарина, а именно на углу с улицей Лизы Чайкиной, упала 10-метровая елка. Дерево свалилось на пешеходную часть. К счастью, в тот момент никто не проходил мимо, так что обошлось без пострадавших.

10-метровую елку убирают коммунальщики. Они собирают упавшие ветки, чтобы освободить пешеходам проход через дорогу. Как сообщили в горсовете, с ночи поступило уже 20 заявок в аварийные бригады. Коммунальщики работают с шести утра, чтобы убрать все упавшие деревья.

На фото видно, что если бы елка наклонилась в другую сторону, перекрыла бы движение транспорта.

По предварительным прогнозам синоптиков, точно будет мести до конца суток. Во вторник и среду снега уже не будет, но на дорогах гололедица и небольшие осадки. Заметим, что Днепр ненастье задела только частично. Худшая ситуация в Одесской области, где из-за ветрюгана даже свалило высоченную трубу котельной. В результате чрезвычайной ситуации часть Одессы без отопления. Десятки дорог национального значения закрыты для проезда любого транспорта.

Напомним, из-за непогоды есть проблемы с курсированием поездов в Днепр.

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