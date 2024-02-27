В Днепре вернувшийся к руинам изуродованного во время обстрела дома пес растрогал сеть (ВИДЕО)

Вечером 25 февраля Днепр атаковали тремя ракетами и дронами, которые удалось сбить. К сожалению, есть разрушения в частном секторе.
В результате атаки пострадали 4 человека – мужчины 41 и 49 лет. И женщины – 20 и 60 лет. Трое из них до сих пор находятся в больнице под наблюдением медиков.
Из-за вражеской атаки в Днепре повреждены 10 частных домов, несколько авто. Кроме того, выбиты окна в трех пятиэтажках и производственных постройках одного из предприятий.
Некоторые дома стоят полуразрушенными. В сети обнародовали щемящее видео. Пес, живший на одном из изуродованных дворов, вернулся в свою будку, несмотря на то, что привычное место отдыха уничтожено.
Верный пес умилил сеть.
Люди обратили внимание на то, что собака была на цепи, но если присмотреться, то она порвана.
Читайте также:
Автор:
В Сумской области в результате повторного вражеского обстрела погибли двое…
Аварийную ситуацию с газом ликвидировали в Днепре.
Сегодня со дня основания Днепропетровской области исполняется 92 года. Она…
В Днепре вытащили мужчину "с того света".
В Никополе дроны атакуют гражданские грузовики и автомобили.
В Сумской области в результате повторного вражеского обстрела погибли двое полицейских, еще шестеро пострадали.
Более 20 лет в Днепре ежегодно проводили ралли. Гонки стартовали в центре города, а набережная входила в обязательную программу проезда автомобилей. Также в городе работала школа штурманов.
Что стало причиной возгорания - пока неизвестно.
Аварийную ситуацию с газом ликвидировали в Днепре.
Сегодня со дня основания Днепропетровской области исполняется 92 года. Она появилась в результате ликвидации Екатеринославской губернии и была в числе первых пяти областей, созданных в Украине. Решение о создании областей в Украине было принято в феврале 1932 года.
В Каменском районе Днепропетровской области заметили масштабный пожар. Клубы густого дыма видно издалека.
Самолетопад набирает обороты.
Несовершеннолетних злоумышленников уже задержали.
В Днепре вытащили мужчину "с того света".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!