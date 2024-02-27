В Днепре вернувшийся к руинам изуродованного во время обстрела дома пес растрогал сеть (ВИДЕО)

Собака вернулась домой, хотя весь двор изуродовал во время обстрела.

Вечером 25 февраля Днепр атаковали тремя ракетами и дронами, которые удалось сбить. К сожалению, есть разрушения в частном секторе.

В результате атаки пострадали 4 человека – мужчины 41 и 49 лет. И женщины – 20 и 60 лет. Трое из них до сих пор находятся в больнице под наблюдением медиков.

Из-за вражеской атаки в Днепре повреждены 10 частных домов, несколько авто. Кроме того, выбиты окна в трех пятиэтажках и производственных постройках одного из предприятий.

Некоторые дома стоят полуразрушенными. В сети обнародовали щемящее видео. Пес, живший на одном из изуродованных дворов, вернулся в свою будку, несмотря на то, что привычное место отдыха уничтожено.

Верный пес умилил сеть.

Люди обратили внимание на то, что собака была на цепи, но если присмотреться, то она порвана.

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