В Днепре вернулись к стабилизационным отключениям света

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Днепра.
Все объекты водоснабжения запущены в работу и работают в штатном режиме с заданным рабочим давлением. Водопроводные сети полностью заполнены.
В зависимости от водопотребления абонентами на определенных участках водопровода, выход на штатный режим работы сетей ожидается сегодня до 00:00.
С 14:45 обесточены 4 котельные Центрального района.
Без отопления 167 жилых домов по:
Котельные будут запущены после подачи напряжения.
По состоянию на 17:25 обесточены домовые котельные КП «Теплоэнерго» по следующим адресам:
Работа всех районных и квартальных котельных КП «Теплоэнерго» после утренних превентивных отключений возобновлена.
Все объекты коммунальных предприятий «Комэнергосервис» и «Жилсервис-Днепр» работают. Днепряне, которые получают отопление от этих предприятий, с теплом.
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