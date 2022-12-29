В Днепре вернулись к стабилизационным отключениям света

По состоянию на 18:00 29 декабря в Днепре снова применяются стабилизационные отключения света. Городские власти сделали все возможное, чтобы как можно оперативнее восстановить работу всей критической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Днепра.

Все объекты водоснабжения запущены в работу и работают в штатном режиме с заданным рабочим давлением. Водопроводные сети полностью заполнены.

В зависимости от водопотребления абонентами на определенных участках водопровода, выход на штатный режим работы сетей ожидается сегодня до 00:00.

С 14:45 обесточены 4 котельные Центрального района.

Без отопления 167 жилых домов по:

пр. Поля,

ул. Новосельная,

ул. Полетаева,

пр. Б. Хмельницкого,

ул. Гавриленко,

ул. Нахимова,

ул. Филиппа Орлика,

ул. Стромцова,

ул. Титова.

Котельные будут запущены после подачи напряжения.

По состоянию на 17:25 обесточены домовые котельные КП «Теплоэнерго» по следующим адресам:

ул. С. Ефремова;

ул. Телевизионная;

ул. Сирко;

ул. Успенская;

ул. Харьковская;

ул. Арх. Дольника;

Наб. Сичеславская;

ул. Шевченко;

ул. Г. Крут;

пр. Д. Яворницкого;

ул. Севастопольская;

Запорожское Шоссе;

ул. М. Магомаева;

ул. Гоголя;

ул. Паторжинского;

ул. Жуковского;

Работа всех районных и квартальных котельных КП «Теплоэнерго» после утренних превентивных отключений возобновлена.

Все объекты коммунальных предприятий «Комэнергосервис» и «Жилсервис-Днепр» работают. Днепряне, которые получают отопление от этих предприятий, с теплом.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: