В Днепре велодорожки превратили в кафе и базары

С каждым днем в Днепре появляется все больше специально оборудованных велодорожек. Впрочем, некоторые из них используются не по назначению. К примеру, владельцы одного из кафе в центре Днепра обустроили там летнюю террасу. На это обратили внимание Urban Dnipro.
Работники разместили на велодорожке столики и стульчики. На фото, которым поделились урбанисты, можно увидеть, что летнюю террасу хотели обустроить в тени, однако во время реновации забыли о комфорте велосипедистов.
А вот на бульваре Славы, где совсем недавно появилась велодорожка, она быстро превратилась в базарную аллею. Кто-то возле дороги оставил фуру и начал продавать дыни и тыквы.
Днепряне неоднозначно отреагировали на эти случаи. Горожане отмечают, что пока велосипедные дорожки не пользуются спросом, поэтому люди и находят для них другое применение. В то же время, жители Днепра считают нужно развивать велокультуру и приучать всех к велодорожкам.
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