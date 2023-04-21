В Днепре вблизи Fozzy образовалось озеро и плавают уточки (ВИДЕО)

В Днепре вблизи гипермаркета Fozzy на Маршала Малиновского образовалось настоящее озеро. Видео-доказательства публикуют горожане в телеграмм-каналах.
Как отмечают днепряне, в новообразованном озере уже начали плавать утки. Скорее всего, искусственный водоем образовался из-за подтоплений, связанных с весенним половодьем, от которого прибрежные территории страдают уже неделю.
Напомним, на Победе затопило косу и на велодорожках начали плавать уточки. А вот в Каменском рыба плавает прямо в траве. А также мы проверяли, что сейчас с озером в парке Глобы.
Відео: джерело — Telegram-канал «Труха».
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