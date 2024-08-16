В Днепре вандалы изуродовали символ одного из микрорайонов

В начале лета на жилмассиве Левобережном-3 появился новый мурал. На нем изображена лягушка в сердцах, которая якобы поливает яркие цветы. Стенопись сразу стала символом микрорайона. Местные фотографировались около стены, а администраторы местных сообществ использовали ее как символику для своих соцсетей.
Впрочем, на днях кто-нибудь обезобразил мурал, нарисовав на нем непристойные символы. Об этом сообщили в Facebook-сообществе «Левобережный-3».
Сейчас администраторы сообщества ищут мужчину, который обезобразил мурал, а затем, вероятно, местные жители будут пытаться восстановить рисунок.
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