В Днепре вандалы изуродовали символ одного из микрорайонов

В Днепре обезобразили символ района.

В начале лета на жилмассиве Левобережном-3 появился новый мурал. На нем изображена лягушка в сердцах, которая якобы поливает яркие цветы. Стенопись сразу стала символом микрорайона. Местные фотографировались около стены, а администраторы местных сообществ использовали ее как символику для своих соцсетей.

Впрочем, на днях кто-нибудь обезобразил мурал, нарисовав на нем непристойные символы. Об этом сообщили в Facebook-сообществе «Левобережный-3».

Сейчас администраторы сообщества ищут мужчину, который обезобразил мурал, а затем, вероятно, местные жители будут пытаться восстановить рисунок.

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