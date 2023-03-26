В Днепре вандалы второй раз через неделю атаковали сквер на левом берегу (ФОТО)

В начале недели неизвестные вандалы разгромили сквер Семенова, который находится на перекрестке улиц Калиновой и Образцова. Как отметили в департаменте, обновленную зеленую зону открыли в мае прошлого года и вот парк уже который раз стал мишенью для хулиганов.
На днях вандалы разбили фонари, повредили резиновое покрытие на площадке для занятий спортом, срезали два металлических тренажера, разорвали трубы для полива газона, сломали деревья и украли ценную светодиодную подсветку скамеек.
И вот минувшей ночью, хулиганы снова атаковали сквер. В этот раз они оторвали гамак для детей.
Подсчитанной стоимости материального ущерба еще нет, но уже можно уверенно говорить о сотнях тысяч гривен убытком, нанесенных инфраструктуре сквера, — говорится в сообщении.
Скорее всего, вандалы действовали ночью, во время комендантского часа.
Отметим, что сквер назван в честь Максима Семенова – известного днепровского активиста и главы местной ассоциации велосипедистов. С началом полномасштабной войны он ушел добровольцем на фронт и погиб, защищая Украину.
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