В Днепре вандалы уничтожают лавандовые поляны

В Днепре коммунальщики жалуются на обрывающих лаванду вандалов.

В этом году в Днепре есть несколько локаций, где растет душистая лаванда. По словам коммунальщиков, жители города вместо того, чтобы любоваться фиолетовыми цветками, срывают их, чтобы забрать домой.

Поэтому Департамент парков и рекреаций Днепровского горсовета обращается к горожанам с просьбой не срывать цветы, чтобы они дольше радовали прохожих.

Мы понимаем, что лаванда – это очень красивый цветок, но просим вас не срывать его. Растения были высаджены для того, чтобы все могли ими любоваться, а не для того, чтобы его срывали и забирали домой. Если каждый посетитель парка сорвет немного, только для себя, от клумб не останется ничего, – говорят в департаменте.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, где в Днепре цветут лужайки лаванды.

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