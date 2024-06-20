В Днепре вандалы уничтожают лавандовые поляны

В этом году в Днепре есть несколько локаций, где растет душистая лаванда. По словам коммунальщиков, жители города вместо того, чтобы любоваться фиолетовыми цветками, срывают их, чтобы забрать домой.
Поэтому Департамент парков и рекреаций Днепровского горсовета обращается к горожанам с просьбой не срывать цветы, чтобы они дольше радовали прохожих.
Мы понимаем, что лаванда – это очень красивый цветок, но просим вас не срывать его. Растения были высаджены для того, чтобы все могли ими любоваться, а не для того, чтобы его срывали и забирали домой. Если каждый посетитель парка сорвет немного, только для себя, от клумб не останется ничего, – говорят в департаменте.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, где в Днепре цветут лужайки лаванды.
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