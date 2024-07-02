В Днепре вандалы разбили тренажеры для животных

В Днепре вандалы снова напали на сквер Усачева.

Вандалы разбили тренажер для дрессировки на площадке для собак в сквере Усачева.

Об этом сообщили местные жители в Facebook-сообществе «Райончик«.

На фото, которое обнародовали жители Днепра видно, что один из тренажеров переломился пополам и уже не безопасен для использования.

Днепряне отметили, что ранее неизвестные вандалы уничтожили туалет и скамейку в сквере.

Вот я не понимаю, вандализм у нас в крови или исключение? Туалет, скамейка в сквере……. Уже и до собачьей территории добрались? Нет слов…… Все делается для нас, а мы, – отметила местная жительница.

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