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В Днепре вандалы добрались до недавно открытой Успенской площади

Сегодня 14:40
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Вандалы добрались до Успенской площади в Днепре.

Новости Днепра про В Днепре вандалы добрались до недавно открытой Успенской площади

Неизвестные воры, которые крушат скверы в разных частях города, достались и к центру. Успенскую площадь, а именно обновленный сквер открыли месяц назад. И вот имеем первую жертву вандали.

В недавно открывшемся сквере на Успенской уже сломали гамак. Об этом сообщают днепряне в соцсетях. На фото видно, что оборвались веревки гамака, из-за чего конструкция рухнула на пол.

Как именно это произошло, пока не известно.

Новости Днепра про В Днепре вандалы добрались до недавно открытой Успенской площади

Напомним, Успенскую площадь перекрыли на реконструкцию еще летом 2021 года. В августе 2022 года открыли проезжую часть, а именно участок от улицы Якова Самарского до улицы Павла Ниринберга. Летом появилась информация, что зеленую зону откроют в День города — 10 сентября. Но это произошло немного позже. Сквер на Успенской площади был открыт месяц назад.

Мы также сообщали, что на деревьях в сквере на Успенской площади из-за аномально теплой осени начали появляться почки. Также здесь разобрали старинный дом.

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