В Днепре в жилом доме произошел взрыв: что известно

В Днепре в жилом доме в Новокодакском районе раздался взрыв.

Как сообщили в горсовете, 34-летний мужчина на одной из улиц города нашел неизвестное самодельное взрывное устройство, забрал его домой, где оно сдетонировало.

В результате взрыва горожанин получил повреждение глаза.

Пожалуйста, не трогайте неизвестные предметы, а в случае их обнаружения сразу звоните “101” или “102”!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: