В Днепре в Зеленом Гаю огромное дерево упало на припаркованные автомобили

В Днепре дерево упало на три автомобиля, которые стояли на парковке в Зеленом Гаю.

Инцидент произошел вчера вечером около 20:40. Дерево упало на автомобили и сильно повредило их. К счастью, люди не пострадали. На место приехали коммунальщики.

Об этом сообщили в местном телеграмм-канале. Там опубликовали видео, снятое владельцем одной из поврежденных машин.

На нем видно, что в результате падения дерева в авто выбило лобовое стекло и остались вмятины. Такая же ситуация и с другими автомобилями.

По словам владельца поврежденной машины, администрация Зеленого Гая говорит, что это не их территория. Коммунальщики тоже не берут на себя ответственность.

Что делать, если на авто упало дерево:

составить протокол, в котором будет указан факт осмотра транспортного средства, факт падения дерева и то, что оно не было спилено, срублено или свалено третьими лицами;

найти виновных: выяснить, относится ли дерево или упавшие ветви к объекту благоустройства, и к какому именно, кто ответственное лицо или на балансе какого предприятия находятся зеленые насаждения. После этого написать обращение или запрос в орган местного самоуправления, в котором обязательно указать местоположение дерева. по возможности добавить фото местности;

найти свидетелей, показания которых можно будет приобщить к делу;

обратиться с досудебной претензией к ответственной организации, на балансе которой учитывается дерево для возмещения ущерба. В претензии предложить добровольно компенсировать ущерб, понесенный владельцем автомобиля.

в случае получения отказа в возмещении причиненного ущерба от ответственной организации, на балансе которой учитывается дерево, упавшее на ваше авто, можно обратиться с позывным заявлением в суд.

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