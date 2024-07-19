В Днепре в Зеленом Гаю огромное дерево упало на припаркованные автомобили

Инцидент произошел вчера вечером около 20:40. Дерево упало на автомобили и сильно повредило их. К счастью, люди не пострадали. На место приехали коммунальщики.
Об этом сообщили в местном телеграмм-канале. Там опубликовали видео, снятое владельцем одной из поврежденных машин.
На нем видно, что в результате падения дерева в авто выбило лобовое стекло и остались вмятины. Такая же ситуация и с другими автомобилями.
По словам владельца поврежденной машины, администрация Зеленого Гая говорит, что это не их территория. Коммунальщики тоже не берут на себя ответственность.
Что делать, если на авто упало дерево:
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