В Днепре в здании СБУ искали взрывчатку

За прошедшие сутки, 25 июля, неизвестные направили сообщения о заминировании здания СБУ, а также редакции одного из местных СМИ.
Об этом идет речь на портале городского совета.
Здания были обследованы взрывотехниками. Взрывоопасные предметы найдены не были.
Информация о заминировании не подтвердилась.
В этом месяце уже поступала информация о «заминировании» здания СБУ, а также гипермаркета «METRO», торговых центров, парков. А в конце июня искали взрывчатку в админздании облсовета. Во всех случаях информация оказалась ложной.
Напомним, ранее мы писали о 12-летнем взрывнике: в Днепре ребенок «заминировал» дом.
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