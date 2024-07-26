В Днепре в здании СБУ искали взрывчатку

В Днепре снова "заминировали" здание СБУ.

За прошедшие сутки, 25 июля, неизвестные направили сообщения о заминировании здания СБУ, а также редакции одного из местных СМИ.

Об этом идет речь на портале городского совета.

Здания были обследованы взрывотехниками. Взрывоопасные предметы найдены не были.

Информация о заминировании не подтвердилась.

В этом месяце уже поступала информация о «заминировании» здания СБУ, а также гипермаркета «METRO», торговых центров, парков. А в конце июня искали взрывчатку в админздании облсовета. Во всех случаях информация оказалась ложной.

Напомним, ранее мы писали о 12-летнем взрывнике: в Днепре ребенок «заминировал» дом.

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