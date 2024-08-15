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В Днепре в здании СБУ снова искали взрывчатку

Сегодня 09:03
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В Днепре в очередной раз "заминировали" здание СБУ.

Новости Днепра про В Днепре в здании СБУ снова искали взрывчатку

Вчера, 14 августа, на электронную почту Главного управления Национальной полиции поступило сообщение о заминировании здания СБУ.

Об этом идет речь на портале горсовета.

Специалисты взрывотехнической службы обследовали каждое помещение здания, однако не обнаружили взрывоопасных предметов.

Информация об очередном заминировании снова оказалась ложной.

Заметим, что согласно части 1 статьи 259 Уголовного Кодекса Украины заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога и других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями карается лишением свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, сообщения о заминировании зданий в Днепре поступают не впервые, в частности, в июле здание СБУ «минировали» три раза — однажды взрывчатку искали дважды. Поступали сообщения и о «заминировании» гипермаркета «METRO«, парков. В июне искали взрывчатку в облсовете и общежитии. К слову, в мае этого года 12-летний ребенок «заминировал» дом.

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