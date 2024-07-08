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В Днепре в заброшенном здании обнаружили труп: комментарий полиции

Сегодня 10:01
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В одном из заброшенных зданий в Днепре горожане увидели труп.

Новости Днепра про В Днепре в заброшенном здании обнаружили труп: комментарий полиции

Фотографией и информацией поделились в местных Telegram-каналах вчера, 7 июля.

Отмечается, что местные жители случайно заметили тело мужчины в заброшенном здании, расположенном на левом берегу Днепра.

Очевидцы утверждают, что труп пролежал на месте не один день.

Обстоятельства смерти и личность мужчины пока неизвестны.

Корреспонденты Dnepr.Info получили комментарий у пресс-секретаря Днепровского районного управления полиции Алины Стадник:

Событие произошло 4 июля в Днепровском районе. Личность мужчины и причину смерти устанавливают правоохранители.

Детали инцидента выясняются.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре у дороги якобы нашли труп: что говорят в полиции.

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