В Днепре в заброшенном здании обнаружили труп: комментарий полиции

Фотографией и информацией поделились в местных Telegram-каналах вчера, 7 июля.
Отмечается, что местные жители случайно заметили тело мужчины в заброшенном здании, расположенном на левом берегу Днепра.
Очевидцы утверждают, что труп пролежал на месте не один день.
Обстоятельства смерти и личность мужчины пока неизвестны.
Корреспонденты Dnepr.Info получили комментарий у пресс-секретаря Днепровского районного управления полиции Алины Стадник:
Событие произошло 4 июля в Днепровском районе. Личность мужчины и причину смерти устанавливают правоохранители.
Детали инцидента выясняются.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре у дороги якобы нашли труп: что говорят в полиции.
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