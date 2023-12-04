В Днепре в заброшенном здании нашли тело женщины с колото-резаными ранами: что говорят в полиции

Продолжается следствие.

В воскресенье, 3 декабря, на улице Щербаня в заброшенном здании обнаружили тело 47-летней женщины. На ее голове, туловище и конечностях были колото-резаные раны.

Об этом сообщают местные СМИ.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на предприятии обнаружили труп мужчины, который находился на дне цистерны.

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