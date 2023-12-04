В Днепре в заброшенном здании нашли тело женщины с колото-резаными ранами: что говорят в полиции

В воскресенье, 3 декабря, на улице Щербаня в заброшенном здании обнаружили тело 47-летней женщины. На ее голове, туловище и конечностях были колото-резаные раны.
Об этом сообщают местные СМИ.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).
В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на предприятии обнаружили труп мужчины, который находился на дне цистерны.
Читайте также:
Автор:
Уже второй раз за день.
Отмечается, что женщина раньше уже пыталась покончить с собой.
В Днепре соседи помогли семье, где отец издевался над детьми.
Алименты – обязательный платеж, который должен отчислять один из родителей…
В Никополе весь день наблюдают за одиноким бараном.
Уже второй раз за день.
Отмечается, что женщина раньше уже пыталась покончить с собой.
В Днепре соседи помогли семье, где отец издевался над детьми.
Алименты – обязательный платеж, который должен отчислять один из родителей ребенка со своей зарплаты. Но только ли с нее– вопрос, ведь к зарплате могут добавляться разнообразные выплаты – премии, начисления за годы работы и т.д.
Важная информация!
В Днепре заработал зимний пляж.
Мужчину госпитализировали в больницу.
На Днепропетровщине пять человек скончались из-за коронавируса.
Находкой поделился в Facebook днепрянин.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!