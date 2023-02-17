В Днепре в заброшенной воинской части обнаружили 14 ящиков с «коктейлями Молотова»

17 февраля, полицейские обнаружили более десятка ящиков с «коктейлями Молотова». Об этом пишет Репортер.
Такую странную заначку полицейские обнаружили в заброшенном здании воинской части. Всего там было 14 ящиков, в которых стояла 171 бутылка с маслянистым веществом и выраженным запахом бензина, которая может быть «коктейлем Молотова».
Никого рядом не было, поэтому неизвестно, кто сделал эти коктейли и как долго они здесь простояли. На место была вызвана следственно-оперативная группа.
Напомним, ранее в Днепре неизвестные забросали столовую коктейлями Молотова.
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