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  • В Днепре в историческом музее пройдет костюмированная «Ночь музеев 2023»: когда и как принять участие

В Днепре в историческом музее пройдет костюмированная «Ночь музеев 2023»: когда и как принять участие

Сегодня 14:32
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В Днепре пройдет Ночь музеев.

Новости Днепра про В Днепре в историческом музее пройдет костюмированная

Об этом сообщили на Facebook-странице музея.

В этом году в Днепре снова пройдет «Ночь музеев». В историческом музее 20 мая традиционно проведут экскурсии, театрализации и интерактивы. В этот раз посетители смогут стать сотворцами этого мероприятия.

Сотрудники музея отмечают, что 20 мая состоится конкурс исторических костюмов. Каждый желающий сможет переодеться в любого исторического деятеля или персонажа.

Что для этого нужно?

  1. Это может быть любое историческое, мифологическое событие, или любимый исторический деятель или персонаж.
  2. Есть предварительная регистрация, для этого нужно позвонить одной из организаторов — +380 66 663 43 29 (Оксана Рутковская).
  3. Костюм может быть не детальным, но близким к эпохе, которую вы выбрали и чтобы вашего персонажа или событие могли узнать.
  4. Участники должны рассказать подробности о своем герое или выбранном событии/сутках.

Судить участников будут сотрудники и посетители. Есть призы. Победителям дадут сертификаты на покупку книг в размере 1000 и 500 гривен.

Новости Днепра про В Днепре в историческом музее пройдет костюмированная

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