В Днепре в историческом музее пройдет костюмированная «Ночь музеев 2023»: когда и как принять участие

Об этом сообщили на Facebook-странице музея.
В этом году в Днепре снова пройдет «Ночь музеев». В историческом музее 20 мая традиционно проведут экскурсии, театрализации и интерактивы. В этот раз посетители смогут стать сотворцами этого мероприятия.
Сотрудники музея отмечают, что 20 мая состоится конкурс исторических костюмов. Каждый желающий сможет переодеться в любого исторического деятеля или персонажа.
Что для этого нужно?
Судить участников будут сотрудники и посетители. Есть призы. Победителям дадут сертификаты на покупку книг в размере 1000 и 500 гривен.
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