В Днепре в яхт-клубе «Сич» появились павлинята (ФОТО)

В Днепре в яхт-клубе "Сич" в семье павлинов пополнение.

Яхт-клуб «Сич» – любимое место отдыха многих днепрян и гостей города. Там можно полюбоваться как невероятно красивой природой, так и редкими и экзотическими животными и птицами.

Мы тоже решили прогуляться по этой зеленой зоне и встретили там семью павлинов: маму и ее маленьких деток. Они ходят по яхт-клубу и радостно позируют посетителям, которые их фотографируют.

Поэтому, если вы хотите отдохнуть и набраться положительных эмоций, приезжайте в яхт-клуб «Сич».

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на одном из пляжей заметили редкую для этих мест птицу.

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