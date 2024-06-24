В Днепре в яхт-клубе «Сич» появились батут на воде и катамараны: какая цена

Батутный комплекс «Динопарк» разместили на понтонах на воде. Неподалеку можно взять на прокат катамараны в виде разноцветных авто.
Об этом сообщили на странице «Аттракционы Днепра» в Instagram.
Время работы: с 10:00 до 20:30.
Детальнее о развлечениях или как забронировать катамаран можно узнать по номеру телефона: 380667158021.
Напомним, ранее мы писали, что на берегу Днепра построили старинный замок.
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Автор:
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