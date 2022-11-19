В Днепре в яхт-клубе «Сич» поселился серебряный фазан (ФОТО)

В днепровском яхт-клубе Сечь поселился новый житель – серебряный фазан, об этом сообщает Dnepr.info. Птица уже чувствует себя как дома и благородно ходит по парку.
Серебряный фазан, или серебристый лофу, принадлежит к семье Фазану из ряда Курообразных. Свое название пернатые получили из-за характерной окраски самцов. У них верхняя часть тела покрыта серым или белым оперением с серебристым оттенком, появляющимся на втором году жизни. Самки имеют невзрачную однотонную окраску, в большинстве подвидов оливкового или коричневого цвета.
Обитает серебряный фазан в Юго-Восточной Азии. Серебристые лофуры распространены на юге Китая, в Мьянме, Таиланде, Лаосе, Кампучии и Вьетнаме. Самые многочисленные популяции обитают в Китайских провинциях Сычуань, Гуйчжоу, Гуандун, Хайнань, Фуцзянь и Гуанси-Чжуанском автономном районе.
Напомним, ранее в Днепре нутрия из яхт-клуба проплыла 3 км и поселилась в сквере «Прибрежный». Сейчас пушистая путешественница живет возле беседок тамошнего кафе.
В том же Прибрежном поселился серебристый мартин Джонни. Он подружился с местными рыбаками, которые дали ему имя и кормят рыбкой.
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Яна Юхименко
Автор:
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