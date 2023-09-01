В Днепре в «Варусе» возник конфликт из-за одноразовых пакетов: вместо 4 насчитали 43

Как утверждает днепрянка, она делала покупки в «Варусе», что находится на улице Паникахи.
Женщина покупала много всего, поэтому не сразу заметила, что ей вместо 4 одноразовых пакетиков насчитали 43. И сумма вроде бы небольшая – 8,6 грн (1х0,20), но все равно неприятно.
Вот так в супермаркете Varus на Паникахи за 4 пакетика по 0,20 коп. я заплатила за 43 шт. Сразу не увидела, – написала женщина.
Она решила вернуться в магазин и указать на ошибку. В супермаркете извинились и вернули деньги.
Вернулась в магазин. Извинились, деньги вернули. Проверяйте чеки! – написала горожанка.
В комментариях под постом местные жители отмечают, что тоже сталкивались с подобной проблемой, и не только в этом супермаркете!
Поэтому проверяйте внимательно чеки!
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