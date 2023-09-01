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  • В Днепре в «Варусе» возник конфликт из-за одноразовых пакетов: вместо 4 насчитали 43

В Днепре в «Варусе» возник конфликт из-за одноразовых пакетов: вместо 4 насчитали 43

Сегодня 10:40
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На днях в супермаркете "Варус" произошел неприятный инцидент.

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Как утверждает днепрянка, она делала покупки в «Варусе», что находится на улице Паникахи.

Женщина покупала много всего, поэтому не сразу заметила, что ей вместо 4 одноразовых пакетиков насчитали 43. И сумма вроде бы небольшая – 8,6 грн (1х0,20), но все равно неприятно.

Вот так в супермаркете Varus на Паникахи за 4 пакетика по 0,20 коп. я заплатила за 43 шт. Сразу не увидела, – написала женщина.

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Она решила вернуться в магазин и указать на ошибку. В супермаркете извинились и вернули деньги.

Вернулась в магазин. Извинились, деньги вернули. Проверяйте чеки! – написала горожанка.

В комментариях под постом местные жители отмечают, что тоже сталкивались с подобной проблемой, и не только в этом супермаркете!

Поэтому проверяйте внимательно чеки!

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