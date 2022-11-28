В Днепре в туалете возле вокзала нашли гранату

Прибывшие на место вызова правоохранители выяснили, что в туалете лежала граната. Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу и бригаду взрывотехников.

В Днепре 27 ноября в полицию сообщили о гранате, которую нашли на Вокзальной площади.

В Днепре и по всей Украине начали создавать "пункти незламності".

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