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В Днепре в центре города загорелся частный дом

Сегодня 10:28
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Сегодня, 25 октября, в 01:18 на линию "101" сообщили о том, что на улице Политехнической горит жилой дом.

Новости Днепра про В Днепре в центре города загорелся частный дом

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что возгорание возникло внутри одноэтажного жилого дома. Огонь охватил жилые комнаты и быстро распространился на крышу.

Новости Днепра про В Днепре в центре города загорелся частный дом

Новости Днепра про В Днепре в центре города загорелся частный дом

Возгорание локализовали в 01:53 и ликвидировали в 02:35.

Новости Днепра про В Днепре в центре города загорелся частный дом

Огонь уничтожил кровлю дома, повредил стены и имущество внутри.

Общая площадь пожара составила 64 кв. м.

Новости Днепра про В Днепре в центре города загорелся частный дом

Новости Днепра про В Днепре в центре города загорелся частный дом

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

К месту вызова привлекли 17 человек личного состава и 3 единицы техники.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине горел гараж с авто внутри.

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