В Днепре в центре города загорелся частный дом

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что возгорание возникло внутри одноэтажного жилого дома. Огонь охватил жилые комнаты и быстро распространился на крышу.
Возгорание локализовали в 01:53 и ликвидировали в 02:35.
Огонь уничтожил кровлю дома, повредил стены и имущество внутри.
Общая площадь пожара составила 64 кв. м.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
К месту вызова привлекли 17 человек личного состава и 3 единицы техники.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине горел гараж с авто внутри.
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