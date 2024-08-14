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В Днепре в Тоннельной Балке появилась лужайка, завешанная нижним бельем

Сегодня 13:36
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В Днепре в Тоннельной балке заметили необычный перформанс.

Новости Днепра про В Днепре в Тоннельной Балке появилась лужайка, завешанная нижним бельем

Кто-то развесил на деревьях нижнее белье. Это зафиксировали жители города во время прогулки.

Фотографии распространили в местных группах и телеграмм-каналах. На ветвях висит женская нижняя одежда, которая имеет разные размеры и цвета.

Кто развесил нижнее белье на деревьях и цель такого флешмоба — неизвестно. Пользователи шутят, что это сделано для людей, которые хотят обменять свою одежду.

«Бесплатная балка обмена, может у кого чего-то нет или не такое», — написали в Facebook.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в парке на территории ДНУ была замечена маленькая черная свинка.

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