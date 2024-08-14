В Днепре в Тоннельной Балке появилась лужайка, завешанная нижним бельем

Кто-то развесил на деревьях нижнее белье. Это зафиксировали жители города во время прогулки.
Фотографии распространили в местных группах и телеграмм-каналах. На ветвях висит женская нижняя одежда, которая имеет разные размеры и цвета.
Кто развесил нижнее белье на деревьях и цель такого флешмоба — неизвестно. Пользователи шутят, что это сделано для людей, которые хотят обменять свою одежду.
«Бесплатная балка обмена, может у кого чего-то нет или не такое», — написали в Facebook.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в парке на территории ДНУ была замечена маленькая черная свинка.
Читайте также:
Автор:
В Днепре детям перед началом обучения в школах нужно пройти…
До конца лета осталось еще несколько недель. Синоптики обещают, что…
Днепровский кондитер удивляет своими тортами.
В Днепропетровской области продолжают фиксировать случаи бешенства.
В Днепре детям перед началом обучения в школах нужно пройти медосмотр.
До конца лета осталось еще несколько недель. Синоптики обещают, что температура в ближайшее время будет только расти. Самое время побывать на море тем, кто еще этого не сделал.
Днепровский кондитер удивляет своими тортами.
Украинским военным стали помогать собаки-роботы.
В Павлограде на Днепропетровщине судили квартирную мошенницу.
В Днепропетровской области продолжают фиксировать случаи бешенства.
В поселке Межевая на Днепропетровщине мужчины угрожали физической расправой 16-летней девушке, которая вместе с другом осквернила могилу погибшего военнослужащего.
В Приднепровске приведут в порядок сквер.
Национальная полиция Украины разоблачила преступную группу, участники которой наживались на военнослужащих, их семьях и волонтерах.
В Кривом Роге из-за нехватки водителей исчезают некоторые автобусные маршруты.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!