В Днепре в течение 2 лет скрывался иностранец

Информация об этом была опубликована в Telegram-канале Полиции Днепропетровской области.
Скрывавшегося от правоохранительных органов нелегального мигранта обнаружили полицейские Управления миграционной полиции ГУНП в Днепропетровской области совместно с инспекторами ГУ ГТС в Днепропетровской области, — говорится в публикации.
Сегодня, 5 июня, мужчина был доставлен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.
Согласно сообщению правоохранителей, иностранец является гражданином Республики Армения, куда его в дальнейшем депортируют.
Напомним, в мае в Днепре задержали иностранца, 7 лет нелегально проживавшего в Украине, а также из Днепра выдворили нелегалку из россии.
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