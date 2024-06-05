В Днепре в течение 2 лет скрывался иностранец

Правоохранители обнаружили 51-летнего иностранца, нелегально проживавшего в Днепре в течение двух лет.

Информация об этом была опубликована в Telegram-канале Полиции Днепропетровской области.

Скрывавшегося от правоохранительных органов нелегального мигранта обнаружили полицейские Управления миграционной полиции ГУНП в Днепропетровской области совместно с инспекторами ГУ ГТС в Днепропетровской области, — говорится в публикации.

Сегодня, 5 июня, мужчина был доставлен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Согласно сообщению правоохранителей, иностранец является гражданином Республики Армения, куда его в дальнейшем депортируют.

Напомним, в мае в Днепре задержали иностранца, 7 лет нелегально проживавшего в Украине, а также из Днепра выдворили нелегалку из россии.

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