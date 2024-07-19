В Днепре в супермаркетах закрывают мясные и молочные отделы

В некоторых супермаркетах Днепра опустели полки мясных и молочных продуктов.

В местных Telegram-каналах днепряне распространили видео, на котором видны опустевшие полки в одном из супермаркетов города.

Можно увидеть, что убраны товары отдела кисло-молочных продуктов, а также мясных. По словам очевидцев, на видео – супермаркет «Varus», расположенный на Европейской площади.

«Varus» на Европейской площади закрыл отделы с сыром и мясными продуктами, — написали в публикации под видео.

В Днепре применяются масштабные отключения света. Согласно графикам отключений света в некоторых домах может не бывать по 12 часов, а из-за аварийных ситуаций – больше. Электроснабжение прекращается и в магазинах города.

Супермаркеты вынуждены включать генераторы, но некоторые из них из-за жары уже «не тянут«.

В связи с этим многие мясные и молочные продукты начали портиться, возле некоторых уже даже летали мухи. Несмотря на усилия работников, сохранить качество и свежесть продуктов не удается. В некоторых маркетах даже больше не продают мороженое, а холодильники накрыли картоном.

Заметим, что генераторы не во всех супермаркетах, поэтому испорченных продуктов может становиться еще больше. Вероятно, это и есть причина того, почему работники «Варуса» убрали скоропортящиеся товары.

Напомним, ранее мы писали, что жители Днепра жалуются на промышленный генератор возле АТБ.

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