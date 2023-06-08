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  • В Днепре в субботу некоторые жители останутся без света на 9 часов: адреса и причина

В Днепре в субботу некоторые жители останутся без света на 9 часов: адреса и причина

Сегодня 15:46
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Подготовьтесь!

Новости Днепра про В Днепре в субботу некоторые жители останутся без света на 9 часов: адреса и причина

В субботу, 10 июня, некоторые жители Днепра останутся без света на 9 часов – с 08:00 до 17:00.

Причина – проведение ремонтных работ.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Центральной энергетической компании».

Так, в субботу будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

  • просп. Богдана Хмельницкого: 139, 142, 144, 146К, 148А, 174;
  • проезд Гальченко: 4;
  • ул. Пресовая: 33.

Поэтому заряжайте телефоны и повербанки!

Напомним, ранее мы писали, что в одном из городов Днепропетровщины прекращено централизованное водоснабжение.

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