В Днепре в субботу некоторые жители останутся без света на 9 часов: адреса и причина

Напомним, ранее мы писали, что в одном из городов Днепропетровщины прекращено централизованное водоснабжение.

Так, в субботу будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

Об этом сообщили в Telegram-канале «Центральной энергетической компании».

В субботу, 10 июня, некоторые жители Днепра останутся без света на 9 часов – с 08:00 до 17:00.

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