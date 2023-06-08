В Днепре в субботу некоторые жители останутся без света на 9 часов: адреса и причина

В субботу, 10 июня, некоторые жители Днепра останутся без света на 9 часов – с 08:00 до 17:00.
Причина – проведение ремонтных работ.
Об этом сообщили в Telegram-канале «Центральной энергетической компании».
Так, в субботу будет прекращена подача электроэнергии по адресам:
Поэтому заряжайте телефоны и повербанки!
Напомним, ранее мы писали, что в одном из городов Днепропетровщины прекращено централизованное водоснабжение.
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