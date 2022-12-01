В Днепре в старом заброшенном гараже нашли целый ящик патронов

В Днепре инспекция по благоустройству обнаружила целый ящик патронов в заброшенном гараже.

В Днепре инспекция по благоустройству во время демонтажа заброшенного гаража нашла чью-то заначку с патронами. Об этом пишет Днепр Оперативный.

1 декабря сотрудники управления разбирали старый гараж, с владельцем которого городские власти расторгли договор еще в 2020 году. Недавно исполком принял решение о сносе сооружения. Во время работ работники обнаружили целый ящик патронов.

На место вызвали правоохранителей, которые теперь должны выяснить, кому принадлежат патроны.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: