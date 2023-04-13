В Днепре в Соборном районе ночью раздался взрыв: комментарий полиции

Как сообщили в Днепровском районном управлении полиции, во дворе одного из домов взорвался предмет, похожий на гранату. В результате повреждено имущество, к счастью, никто не пострадал.
Кто именно бросил гранату во двор дома, пока неизвестно.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают лиц, которые могут быть причастны к преступлению.
Продолжается следствие.
Внимание: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните в полицию или Службу спасения.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре «заминировали» 168 зданий, среди которых школы, суды, больницы и ТЦ.
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