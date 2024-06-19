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В Днепре в сквере Янгеля снова орудуют вандалы

Сегодня 08:12
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Горе-художники в очередной раз показали свои "шедевры" на объектах местной инфраструктуры.

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Об этом сообщили «Вести Приднестровья«.

Разрисованные непристойными рисунками и граффити парапеты, замусоренный бутылками, салфетками и пакетами газон – теперь вместо озелененной частицы в Сквере Янгеля местные жители видят последствия издевательств вандалов.

В прошлом году горе-художники полностью разрисовали только окрашенные скамьи, знаки на тротуаре и даже урну с мусором. Тогда КП «Городская инфраструктура» осуществила генеральную уборку, чтобы посетители сквера снова могли наслаждаться прогулкой.

Кроме того, на прошлой неделе Департамент парков и рекреации сообщил жителям города, что в сквере установили новые футбольные ворота, а также подсыпали песок на детской площадке – полностью привели в порядок.

Однако вандалов это не остановило и они еще раз испортили зеленый уголок города своими «шедеврами».

Уважаемые посетители сквера и жители близлежащих домов, напоминаем, чистый и ухоженный город – это ответственность каждого его жителя, — обратились коммунальщики к местным.

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