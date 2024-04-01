В Днепре в школе №139 затопило спортзал: вода била, как бешеная (ВИДЕО)

Несколько месяцев назад мы писали, что в Днепре в школе №28 прорвало трубу отопления в одном из туалетов — там образовались «горячие источники». Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ!
Недавно подобный инцидент произошел в школе №139 — там прорвало трубу водоснабжения, из-за чего затопило спортзал.
Видео распространяют в соцсети.
На кадрах видно, что вода бьет, как бешеная.
На другом видео можно увидеть, что воду уже перекрыли, а персонал учебного заведения ликвидирует последствия «потопа».
Обновлено: в ГумДепе отметили, что порыв ликвидирован, образовательный процесс продолжается в обычном режиме.
Напомним, ранее мы писали, что в пригороде Днепра вблизи карьера обнаружили неразорвавшуюся крылатую ракету «Калибр»: что известно.
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