В Днепре в Шевченковском районе из пожара в доме спасали двоих мужчин

В Шевченковском районе Днепра горело жилье в доме.

Сегодня, 12 августа, в 04:38 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в одном из жилых домов на улице Подмогильного в Шевченковском районе Днепра.

Пожарные отправились на место происшествия. По прибытию установили, что причиной пожара стало возгорание домашнего имущества на площади в 5 квадратных метров на балконе квартиры, расположенной на втором этаже дома. Задымление дошло до расположенной этажом выше квартиры.

Из обоих помещений спасли двух мужчин — 1957 и 1981 года рождения. Пожарные вывели их на свежий воздух. К счастью, мужчины уцелели, медицинская помощь им не понадобилась.

Пожар был ликвидирован в 05:13.

К тушению привлечены 11 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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