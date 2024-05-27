В Днепре в Севастопольском парке неизвестные ежемесячно проводят магические ритуалы

Севастопольский парк в Днепре облюбовали неизвестные "колдуны".

В Днепре в последнее время происходит много мистических историй — и все они сосредоточены в Севастопольском парке. Местные жители каждый месяц находят странные предметы. На этот раз во время прогулки горожане нашли колоду карт, свечи, красные нити, а рядом был пепел, оставшийся после костра.

По словам местных, неизвестные ночью проводят «колдовские» ритуалы.

Кто-то по ночам проводит ритуалы в Севастопольском парке. Разбитые зеркала, красные нити, свечи, карты и костры. И такое происходит минимум раз в месяц, – рассказывают днепряне в соцсетях.

Заметим, это далеко не в первый раз, когда в Севастопольском парке находят «колдовские» атрибуты. Остатки магических ритуалов заметили на территории зеленой зоны в начале этого года, а в прошлом году на могиле Александра Поля два месяца подряд кто-то оставлял кости неизвестного существа. Однажды даже пришлось вызвать полицию, ведь найденные останки напоминали человеческие.

Пока что неизвестно кто и зачем постоянно оставляет в Севастопольском парке жуткие артефакты.

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