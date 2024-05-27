Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре в Севастопольском парке неизвестные ежемесячно проводят магические ритуалы

В Днепре в Севастопольском парке неизвестные ежемесячно проводят магические ритуалы

Сегодня 14:17
просмотров

Севастопольский парк в Днепре облюбовали неизвестные "колдуны".

Новости Днепра про В Днепре в Севастопольском парке неизвестные ежемесячно проводят магические ритуалы

В Днепре в последнее время происходит много мистических историй — и все они сосредоточены в Севастопольском парке. Местные жители каждый месяц находят странные предметы. На этот раз во время прогулки горожане нашли колоду карт, свечи, красные нити, а рядом был пепел, оставшийся после костра.

Новости Днепра про В Днепре в Севастопольском парке неизвестные ежемесячно проводят магические ритуалы

По словам местных, неизвестные ночью проводят «колдовские» ритуалы.

Кто-то по ночам проводит ритуалы в Севастопольском парке. Разбитые зеркала, красные нити, свечи, карты и костры. И такое происходит минимум раз в месяц, – рассказывают днепряне в соцсетях.

Заметим, это далеко не в первый раз, когда в Севастопольском парке находят «колдовские» атрибуты. Остатки магических ритуалов заметили на территории зеленой зоны в начале этого года, а в прошлом году на могиле Александра Поля два месяца подряд кто-то оставлял кости неизвестного существа. Однажды даже пришлось вызвать полицию, ведь найденные останки напоминали человеческие.

Пока что неизвестно кто и зачем постоянно оставляет в Севастопольском парке жуткие артефакты.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре в Севастопольском парке неизвестные ежемесячно проводят магические ритуалыУкраїнська Новости Днепра про В Днепре в Севастопольском парке неизвестные ежемесячно проводят магические ритуалыРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На дорогах Днепра заметили уникальный суперкар (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 15:19
    На дорогах Днепра заметили уникальный суперкар (ВИДЕО)

    В Днепре заметили очень дорогой суперкар Lamborghini Huracan.

    Ни осталось и кирпичика: ТОП-5 легендарных исчезнувших кинотеатров Днепра (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:54
    Ни осталось и кирпичика: ТОП-5 легендарных исчезнувших кинотеатров Днепра (ФОТО)

    Большая часть старых кинотеатров Днепре либо снесена либо в их…

    Как огромная пирамида: в Днепре возле проспекта Науки планируют построить новый ЖК
    Новости Днепра
    Сегодня 14:19
    Как огромная пирамида: в Днепре возле проспекта Науки планируют построить новый ЖК

    В Днепре в районе рынка "Нагорка" возле проспекта Науки могут…

    В Днепре перекроют проезжую часть по улице Шевченка
    Новости Днепра
    Сегодня 13:20
    В Днепре перекроют проезжую часть по улице Шевченка

    В Днепре из-за ремонта собираются перекрыть проезжую часть по улице…

    Последние новости

    На дорогах Днепра заметили уникальный суперкар (ВИДЕО)
    На дорогах Днепра заметили уникальный суперкар (ВИДЕО)

    В Днепре заметили очень дорогой суперкар Lamborghini Huracan.

    Сегодня 15:19
    2
    просмотров
    Ни осталось и кирпичика: ТОП-5 легендарных исчезнувших кинотеатров Днепра (ФОТО)
    Ни осталось и кирпичика: ТОП-5 легендарных исчезнувших кинотеатров Днепра (ФОТО)

    Большая часть старых кинотеатров Днепре либо снесена либо в их зданиях находятся другие заведения. Большая часть залов были закрыты еще в середине 1990-х и так не смогли «восстановиться» со временем, часть исчезла еще раньше.

    Сегодня 14:54
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине пожарные спасли собачку после вражеского обстрела (ВИДЕО)
    На Днепропетровщине пожарные спасли собачку после вражеского обстрела (ВИДЕО)

    Сегодня, 27 мая, город Никополь в очередной раз оказался под вражеским обстрелом, что стало следствием пожара на предприятии.

    Сегодня 14:48
    1
    просмотров
    Как огромная пирамида: в Днепре возле проспекта Науки планируют построить новый ЖК
    Как огромная пирамида: в Днепре возле проспекта Науки планируют построить новый ЖК

    В Днепре в районе рынка "Нагорка" возле проспекта Науки могут построить 13-этажный ЖК.

    Сегодня 14:19
    4
    просмотров
    Осторожно мошенники: в Украине рассылают фейковые сообщения от «Ощадбанка»
    Осторожно мошенники: в Украине рассылают фейковые сообщения от «Ощадбанка»

    Жители Украины в последнее время начали получать рассылки от "Ощадбанка" или других украинских банков о, якобы, возможности получить денежную помощь.

    Сегодня 14:05
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине открыли еще одну Школу Супергероев
    На Днепропетровщине открыли еще одну Школу Супергероев

    В Днепропетровской области продолжают вводить школы для супергероев в больницах. На этот раз такая школа была открыта в Кривом Роге.

    Сегодня 13:22
    1
    просмотров
    В Днепре перекроют проезжую часть по улице Шевченка
    В Днепре перекроют проезжую часть по улице Шевченка

    В Днепре из-за ремонта собираются перекрыть проезжую часть по улице Шевченко.

    Сегодня 13:20
    23
    просмотров
    Повторил рекорд Шевченко: Экс-игрок «Днепра» Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании
    Повторил рекорд Шевченко: Экс-игрок «Днепра» Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

    Довбик повторил рекорд Андрея Шевченко.

    Сегодня 13:17
    1
    просмотров
    Днепропетровщина в ТОП-3 областей Украины по количеству краж телефонов
    Днепропетровщина в ТОП-3 областей Украины по количеству краж телефонов

    Днепропетровщина вторая среди областей, где зафиксировали больше всего краж телефонов.

    Сегодня 12:45
    0
    просмотров
    Безопасно ли кататься на аттракционах на Монастырском острове в Днепре: результаты проверки
    Безопасно ли кататься на аттракционах на Монастырском острове в Днепре: результаты проверки

    В Днепре проверили аттракционы на Монастырском острове.

    Сегодня 12:29
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх