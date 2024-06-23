В Днепре в Самарском районе загорелся дом

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар вспыхнул вчера, 22 июня в 16:35, на улице Разъездная Самарского района города Днепр.
По прибытию сотрудников ГСЧС установлено, что горит крыша одноэтажного заброшенного здания и имущество внутри. Общая площадь пожара составила 100 кв.м, — говорится в сообщении спасателей.
К счастью, погибших и травмированных нет.
На месте работали 8 пожарных и специальная техника.
Cегодня мы писали о том, что враг снова обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 23 июня, несколько маршрутов общественного транспорта изменят свое движение.
Оккупанты снова обстреливали Никопольщину.
В Кривом Роге нашли мертвой 10-летнюю Дарью Шевченко.
Укрэнерго обнародовало графики отключений света на завтра, 23 июня.
Сегодня, 23 июня, несколько маршрутов общественного транспорта изменят свое движение.
Оккупанты снова обстреливали Никопольщину.
Хорошего дня, друзья!
В Кривом Роге нашли мертвой 10-летнюю Дарью Шевченко.
Укрэнерго обнародовало графики отключений света на завтра, 23 июня.
Сегодня враг снова обстреливал Днепропетровщину.
СК Днепр-1 может пропасть с футбольной карты Украины.
Наши корреспонденты узнали детали инцидента из Тищенко.
В больницу города Днепр вчера, 21 июня, доставили 11-летнего мальчика.
В Днепропетровской области провели в последний путь 25-летнего Героя.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!