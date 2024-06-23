В Днепре в Самарском районе загорелся дом

В Днепре пожарные ликвидировали пожар в Самарском районе.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар вспыхнул вчера, 22 июня в 16:35, на улице Разъездная Самарского района города Днепр.

По прибытию сотрудников ГСЧС установлено, что горит крыша одноэтажного заброшенного здания и имущество внутри. Общая площадь пожара составила 100 кв.м, — говорится в сообщении спасателей.

К счастью, погибших и травмированных нет.

На месте работали 8 пожарных и специальная техника.

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