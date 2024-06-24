В Днепре в Самарском районе горел дом: пострадал мужчина

Об этом говорится в публикации пресс-службы ГСЧС.
Вчера, 23 июня, вечером на спецлинию «101» поступило сообщение о пожаре в доме по улице Детства Самарского района.
По прибытию спасателей на место выяснилось, что горит жилой дом в частном секторе, загорелось имущество внутри и хозяйственное сооружение. Общая площадь пожара составила 50 кв.м.
Известно об одном пострадавшем — мужчине 1958 года рождения. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ожогами тела.
Пламя успешно ликвидировали в 20:04.
Напомним, вчера в Днепре на улице Больничной потушили пожар в жилом доме.
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