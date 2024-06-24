Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре в Самарском районе горел дом: пострадал мужчина

Сегодня 07:03
просмотров

В Днепре загорелся жилой дом.

Новости Днепра про В Днепре в Самарском районе горел дом: пострадал мужчина

Об этом говорится в публикации пресс-службы ГСЧС.

Вчера, 23 июня, вечером на спецлинию «101» поступило сообщение о пожаре в доме по улице Детства Самарского района.

По прибытию спасателей на место выяснилось, что горит жилой дом в частном секторе, загорелось имущество внутри и хозяйственное сооружение. Общая площадь пожара составила 50 кв.м.

Известно об одном пострадавшем — мужчине 1958 года рождения. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ожогами тела.

Пламя успешно ликвидировали в 20:04.

Напомним, вчера в Днепре на улице Больничной потушили пожар в жилом доме.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре в Самарском районе горел дом: пострадал мужчинаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре в Самарском районе горел дом: пострадал мужчинаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре из-за отключения света возникли проблемы с водой на ряде улиц: адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 06:30
    В Днепре из-за отключения света возникли проблемы с водой на ряде улиц: адреса

    На некоторых улицах Днепра возникли проблемы с водоснабжением.

    В Днепре на левом берегу суши подавали с полуобнаженной девушки
    Новости Днепра
    Вчера 19:38
    В Днепре на левом берегу суши подавали с полуобнаженной девушки

    В Днепре местные блоггеры решили провести необычную промоакцию.

    Изуродованные дома и магазин: враг целый день бил по населенным пунктам Никопольщины
    Новости Днепра
    Вчера 19:08
    Изуродованные дома и магазин: враг целый день бил по населенным пунктам Никопольщины

    Сегодня враг снова обстреливал населенные пункты Никопольщины.

    В Днепре на улице Больничной потушили пожар в жилом доме
    Новости Днепра
    Вчера 17:08
    В Днепре на улице Больничной потушили пожар в жилом доме

    Сегодня в Днепре произошел пожар в жилом доме.

    Последние новости

    В Днепре из-за отключения света возникли проблемы с водой на ряде улиц: адреса
    В Днепре из-за отключения света возникли проблемы с водой на ряде улиц: адреса

    На некоторых улицах Днепра возникли проблемы с водоснабжением.

    Сегодня 06:30
    1
    просмотров
    Погода на 24 июня: в Днепре будет облачно
    Погода на 24 июня: в Днепре будет облачно

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Тело было в чемодане, позже труп залили бетоном: в Кривом Роге вынесли подозрение матери погибшей девочки
    Тело было в чемодане, позже труп залили бетоном: в Кривом Роге вынесли подозрение матери погибшей девочки

    Полицейские раскрыли это циничное и жестокое преступление, несмотря на то, что женщина пыталась запутать следствие.

    Вчера 21:17
    4
    просмотров
    В Днепре на левом берегу суши подавали с полуобнаженной девушки
    В Днепре на левом берегу суши подавали с полуобнаженной девушки

    В Днепре местные блоггеры решили провести необычную промоакцию.

    Вчера 19:38
    4
    просмотров
    Изуродованные дома и магазин: враг целый день бил по населенным пунктам Никопольщины
    Изуродованные дома и магазин: враг целый день бил по населенным пунктам Никопольщины

    Сегодня враг снова обстреливал населенные пункты Никопольщины.

    Вчера 19:08
    4
    просмотров
    В Днепре на улице Больничной потушили пожар в жилом доме
    В Днепре на улице Больничной потушили пожар в жилом доме

    Сегодня в Днепре произошел пожар в жилом доме.

    Вчера 17:08
    4
    просмотров
    Смертельное ДТП в Днепре: мотоцикл Honda вылетел на железнодорожный путь
    Смертельное ДТП в Днепре: мотоцикл Honda вылетел на железнодорожный путь

    В Днепре вчера, 22 июня, произошло смертельное ДТП.

    Вчера 15:59
    2
    просмотров
    Что нужно сборной Украины для выхода из группы на Евро-2024: все возможные варианты
    Что нужно сборной Украины для выхода из группы на Евро-2024: все возможные варианты

    После вчерашней победы бельгийцев у всех команд в группе Е по 3 очка.

    Вчера 13:30
    2
    просмотров
    Кривой Рог накрыло черное облако едкого дыма
    Кривой Рог накрыло черное облако едкого дыма

    Сьогодні, 23 червня, Кривий Ріг накрила їдка хмара чорного диму.

    Вчера 12:59
    3
    просмотров
    В Днепре в Самарском районе загорелся дом
    В Днепре в Самарском районе загорелся дом

    В Днепре пожарные ликвидировали пожар в Самарском районе.

    Вчера 11:32
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх