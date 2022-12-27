В Днепре в салоне автобуса установили елку (ФОТО)

Водитель 136 маршрута решил порадовать пассажиров и добавить немного праздника в повседневную жизнь. На входе в салон стоит настоящая елка, а мужчина за рулем переоделся в Деда Мороза.
О праздничной маршрутке рассказала днепрянка Инна.
Женщина поблагодарила водителя и поделилась фотографией новогодней елки. Днепряне отмечают, что на 136-м маршруте всегда находятся водители, которые пытаются как-то необычно украсить салон своего автобуса и порадовать пассажиров.
Однако некоторые не оценили такой креатив водителя и уверены, что во время войны такие празднования не уместны.
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