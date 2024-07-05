В Днепре в результате вражеских обстрелов 3 июля погиб профессор ДНУ

В Днепровском национальном университете им. Олеся Гончара сообщили трагическое известие. Во время обстрела города 3 июля погиб 53-летний Эдуард Гладкий — доктор технических наук, профессор Кафедры ракетно-космических и инновационных технологий ДНУ.
В настоящее время сотрудники университета собирают помощь для супруги Эдуарда — Натальи Горбуновой, которая тоже работает в ДНУ в отделе интеллектуальной собственности Научно-исследовательской части.
Эдуард Гладкий – выпускник 1993 года Физико-технический факультет ДНУ – Физтех, где получил диплом инженера-механика по производству летательных аппаратов. С 1996 по 2007 год работал на различных должностях (ассистента, старшего преподавателя, доцента) на кафедре ракетно-космических и инновационных технологий ФТФ ДНУ. В течение работы Эдуард Григорьевич преподавал студентам лекции, проводил практики и лабораторные занятия, руководил дипломными проектами.
С 1994 года Эдуард Гладкий работал по совместительству в ГП «КБ Южное» им. К. Янгеля». В 2020 году защитил докторскую диссертацию, в 2021 году была присвоена научная степень доктора технических наук. Автор 55 научных работ.
У Эдуарда Гладкого остались жена и два сына.
Узнать, как помочь семье Эдуарда можно ТУТ.
Напомним, всего из-за ракетных обстрелов Днепра 3 июля погибли 8 человек.
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