В Днепре в результате удара повреждены многоэтажки и автомобили (фото)

В Днепре в результате вражеской атаки 8 июля поврежден жилой дом.

В многоэтажке повреждены крыша и окна. Возле дома валяется кирпич, упавший с крыши и стекла. Также разбиты автомобили вокруг.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук и показал фото поврежденного здания.

Он добавил, что все последствия атаки выясняются.

“русские бьют по мирным людям.Так сейчас выглядит многоэтажка в Днепре. Разбили и машины вокруг. Все последствия выясняются. Мир должен видеть этот ужас. Партнеры должны проявить решимость остановить российскую агрессию, убийства мирных украинцев, террор целой страны”, — написал Николай Лукашук.

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