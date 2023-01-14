В Днепре в результате российской ракетной атаки погибли пять человек

В субботу, 14 января, вражеская российская ракета попала в жилой дом в Днепре. Известно о гибели пяти человек.

Такую информацию сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

«Российская атака на Днепр унесла 2 жизни. Ранены 27 человек. Среди них шестеро детей. Все в больнице. Горите в аду, российские недолюдки», — написал он по состоянию на 17:30.

Через некоторое время Резниченко добавил, что количество жертв российского террора возросло до пяти.

Напомним, мэр города Борис Филатов отметил, что завалы полуразрушенной многоэтажки, под которыми остаются мирные люди, будут разбирать всю ночь. Кроме того, район, где Россия осуществила свой очередной акт террора, полностью обесточен.

Также мы писали, что сеть всколыхнуло жуткое видео, где слышно, как днепряне кричат из-под завалов от боли, умоляя о спасении.

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