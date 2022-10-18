В Днепре в результате ракетной атаки повреждено 16 многоэтажек: подробности от ГСЧС

Ночью и утром враг атаковал Днепропетровщину.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Утром враг совершил масштабную атаку на Днепр. Четыре ракеты сбили ПВО. Но две попали по объекту энергетической инфраструктуры. На месте прилета серьезные разрушения, возник сильный пожар. Огонь укрощали почти 100 спасателей и два десятка единиц техники. Пожар уже потушили.

Сейчас без света – отдельные районы Днепра, некоторые общины Синельниковского, Павлоградского, Новомосковского районов. В общей сложности – более 220 населенных пунктов. Из-за обесточенной насосной станции есть перебои водоснабжения в Днепре, Павлоградском и Синельниковском районах. Продолжаются восстановительные работы.

Из-за вражеской атаки в Днепре повреждены и 16 многоэтажек. Спасатели продолжают обследовать город.

Ночью из ствольной артиллерии и Градов агрессор бил по двум общинам Никопольского района — Мировской и Покровской. Повреждені агропромышленное предприятие, линии электропередач, без света почти 1 тысяча семей в Вышетарасовке. Остались жители села и без связи, потому что вражеские снаряды задел башню. Ремонтные бригады уже приступили к работе. Обошлось без пострадавших.

Над Никопольским районом военные из воздушного командования «Схід» сбили дрон-камикадзе «Shahed-136».

Читайте также:

Українська Русский

Автор: