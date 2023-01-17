В Днепре в результате ракетной атаки на многоэтажку погиб известный тренер по легкой атлетике и его жена

К сожалению, погибли 45 человек, из них 6 детей. Среди погибших – известный тренер по легкой атлетике Валентин Феофанович Вознюк, много лет возглавлявший СДЮСШОР, и его жена.
Об этом сообщает Федерация лёгкой атлетики Днепропетровской области и города Днепр.
Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям погибших! Светлая память.
Не простим! Отомстим.
Напомним, ранее мы писали, что российская атака на дом в Днепре унесла жизнь еще одного ребенка.
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