В Днепре в результате ракетной атаки на многоэтажку погиб известный тренер по легкой атлетике и его жена

14 января россияне ударили ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре.

К сожалению, погибли 45 человек, из них 6 детей. Среди погибших – известный тренер по легкой атлетике Валентин Феофанович Вознюк, много лет возглавлявший СДЮСШОР, и его жена.

Об этом сообщает Федерация лёгкой атлетики Днепропетровской области и города Днепр.

Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям погибших! Светлая память.

Не простим! Отомстим.

Напомним, ранее мы писали, что российская атака на дом в Днепре унесла жизнь еще одного ребенка.

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