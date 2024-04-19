В Днепре в результате ракетного удара снова поврежден автовокзал: как работает автостанция

Об этом сообщил глава профсоюза перевозчиков Днепра Михаил Тонконогий.

Утром 19 апреля снова пострадал автовокзал в Днепре. В прошлом году в августе здания автостанции также получили значительные повреждения.

Как сообщает Михаил Тонконогий, вокзал не работает, а весь пригородный и междугородний транспорт движется по оперативному расписанию. Прибытие и отправление осуществляется на прилегающие к станции улицы, к которым есть подъездные пути.

Кассы не работают, поэтому купить билеты можно у водителей и только за наличные — безналичная продажа билетов и продажа через сайт пока не работают.

Пассажирам, которые собираются в Запорожье, Никополь, Марганец и в другие города южного направления, советуют воспользоваться услугами АС-2 на проспекте Богдана Хмельницкого, она работает в штатном режиме.

Деньги за билеты на несостоявшиеся рейсы вернут. Как только снова заработают кассы, пассажиры смогут обратиться к касирам и получить компенсацию.

Ракетным ударом изуродовано более 50 автобусов и десятки частных автомобилей. К счастью, пока информации о погибших нет.

Михаил Тонконогий отметил, что любимая всеми горожанами и гостями города Шаурма снова уничтожена — когда возобновится ее работа пока сказать не могут.

Спасатели и коммунальщики ликвидируют последствия удара. О возобновлении работы автостанции сообщат дополнительно.