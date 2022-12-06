В Днепре в ресторане под столом нашли «гранату»: комментарий полиции

Сотрудники заведения вызвали правоохранителей, те оперативно прибыли на место происшествия и задержали мужчину.
Как нам сообщили в полиции, граната оказалась ненастоящей, это была игрушка.
Зачем мужчина решил так пошутить – пока неизвестно.
Но, если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните в полицию!
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