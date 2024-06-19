В Днепре в реанимацию попала 1,5-летняя девочка с гематомами на голове и теле

В реанимацию одной из больниц Днепра госпитализировали малыша. Полуторагодовалую девочку с многочисленными травмами спасают местные врачи. Сейчас делом занимаются правоохранительные органы, пишет Информатор.
Предварительно известно, что травмировалась девочка в одном из домов по улице Сельской (бывшая Красносельская). Мама ребенка говорит, что она гуляла и упала.
Когда ребенка привезли в больницу, он был без сознания. Врачи предварительно диагностировали у девочки травмы головы, тела и сотрясение мозга. Детали сейчас выясняют правоохранители.
Напомним, на Днепропетровщине дошкольники, игравшие зажигалкой, чуть не сожгли квартиру.
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