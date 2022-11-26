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  • В Днепре в реанимации умерла женщина, пострадавшая во время прилета 17 ноября

В Днепре в реанимации умерла женщина, пострадавшая во время прилета 17 ноября

Сегодня 17:46
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Россияне продолжают терроризировать Украину.

Новости Днепра про В Днепре в реанимации умерла женщина, пострадавшая во время прилета 17 ноября

В четверг, 17 ноября, россияне нанесли ракетный удар по Днепру.

К сожалению, пострадали многие горожане. Среди них – 84-летняя женщина. Ее ранило осколками стекла. Кроме того, из-за стресса днепрянка получила инфаркт миокарда.

С 17 ноября она находилась в отделении интенсивной терапии. К сожалению, сегодня стало известно, что женщина умерла.

Выражаем искренние соболезнования ее родным и близким.

россия – страна-террорист.

Напомним, ранее мы писали: «Ракетный удар по Днепру: уже 13 пострадавших, в том числе 17-летний юноша».

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