В Днепре в реанимации сыграют свадьбу тяжело раненый боец и его возлюбленная

Очередную трогательную историю рассказал главврач одной из больниц Днепра, где сейчас лечится мужчина.
Михаил присоединился к силам обороны и рискуя жизнью шел на танки. К сожалению, недавно он получил тяжелые ранения в ходе одного из боев. Без сознания его отправили в днепровскую больницу.
Боец временно парализован, потому что получил ранение позвоночника и пока не может двигать руками и ногами. Врачи рассказали, что очнувшись, Михаил сразу вспомнил о своей любимой Дарье.
Приходя и утрачивая сознание с одним именем и улыбкой на устах. Для них жизнь и любовь – одно целое. Голова Дарьи на груди, слушает и понимает сердце любимого. Лаща волосы руками, любовь свою крепко целуя, боясь даже на мгновение отпустить. В ее объятиях непреодолимая жажда всегда быть вдвоем. Их брак уже заключен на небесах. Влюбленным хочется простого мирского человеческого счастья, несмотря на все, — рассказали медики.
По словам врачей, они хотят помочь влюбленным жениться в больнице.
Завтра просим их расписать и обвенчать в Днепре, – отметил врач.
Напомним, уже с завтрашнего дня большинство лекарств будут продаваться только по е-рецепту. ТУТ мы публиковали пошаговую инструкцию.
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