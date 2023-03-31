В Днепре в реанимации сыграют свадьбу тяжело раненый боец и его возлюбленная

В больнице Днепра хотят поженить раненого бойца и его возлюбленную.

Очередную трогательную историю рассказал главврач одной из больниц Днепра, где сейчас лечится мужчина.

Михаил присоединился к силам обороны и рискуя жизнью шел на танки. К сожалению, недавно он получил тяжелые ранения в ходе одного из боев. Без сознания его отправили в днепровскую больницу.

Боец временно парализован, потому что получил ранение позвоночника и пока не может двигать руками и ногами. Врачи рассказали, что очнувшись, Михаил сразу вспомнил о своей любимой Дарье.

Приходя и утрачивая сознание с одним именем и улыбкой на устах. Для них жизнь и любовь – одно целое. Голова Дарьи на груди, слушает и понимает сердце любимого. Лаща волосы руками, любовь свою крепко целуя, боясь даже на мгновение отпустить. В ее объятиях непреодолимая жажда всегда быть вдвоем. Их брак уже заключен на небесах. Влюбленным хочется простого мирского человеческого счастья, несмотря на все, — рассказали медики.

По словам врачей, они хотят помочь влюбленным жениться в больнице.

Завтра просим их расписать и обвенчать в Днепре, – отметил врач.

Напомним, уже с завтрашнего дня большинство лекарств будут продаваться только по е-рецепту. ТУТ мы публиковали пошаговую инструкцию.

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