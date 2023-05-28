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В Днепре в реанимации скончался 12-летний мальчик, которого ударило током

Сегодня 17:09
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Около недели мальчик провел в реанимации.

Новости Днепра про В Днепре в реанимации скончался 12-летний мальчик, которого ударило током

22 мая в Желтых Водах 12-летний мальчик получил мощный удар током. В тот же день его госпитализировали в одно из медучреждений областного центра. Врачи в Днепре почти неделю боролись за его жизнь, но, к сожалению, ребенок умер. Об этом пишет информатор.

Нашли ребенка у трансформаторной будки. Ранее сообщалось, что мальчик вместе с другом гуляли и решили открыть дверь трансформатора. Именно в этот момент школьник получил сильный удар током.

У него диагностировали 70% ожогов тела. В реанимации медики боролись за жизнь мальчика. К сожалению, он полученых травмы он умер.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Кривом Роге на предприятии «АрселорМиттал» погиб рабочий. Мужчина получил мощный удар током, его пытались реанимировать, но поражения были сильными, поэтому вернуть его к жизни не удалось.

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